L’azienda vinicola ’Amiata. i Vini del Vulcano’ ha vinto due Grandi Medaglie d’Oro al concorso internazionale Città del Vino. I premi sono stati assegnati ai vini ’Lavico’ e ’Cenere’, riconoscimenti che attestano la qualità e l’identità territoriale delle produzioni. La premiazione è avvenuta durante l’evento, che valuta i vini in base a criteri di eccellenza e valore enologico.

Doppio riconoscimento per l’azienda ’Amiata. i Vini del Vulcano’, guidata da Simone Toninelli, ha conquistato due Grandi Medaglie d’Oro al Concorso enologico internazionale Città del Vino, il massimo premio assegnato ai vini che si distinguono per qualità, identità territoriale e valore enologico. A ottenere il prestigioso riconoscimento sono stati il ’Lavico 2019’, Montecucco Sangiovese Docg, e il ’Cenere 2018’, Montecucco Sangiovese Riserva Docg. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Ricevere due Grandi Medaglie d’Oro nello stesso concorso è per noi motivo di grande orgoglio – commenta Simone Toninelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Lavico’ e ’Cenere’ fanno fuoco e fiamme e prendono due Grandi Ori

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