L’app IO ha un problema con certi nomi sudtirolesi

Da circa un anno e mezzo, l’app IO permette di caricare i documenti di identità digitali. Tuttavia, alcune persone in Alto Adige hanno riscontrato un problema nel caricamento della patente quando il nome contiene vocali con i due puntini (ä, ö, ü). In questi casi, il caricamento non riesce e l’operazione non va a buon fine. La questione riguarda specificamente i nomi con caratteri speciali nelle informazioni inserite.

Se hanno i due puntini sulle vocali (ä, ö, ü) non si riesce a caricare la patente: è successo a diverse persone in Alto Adige Da un anno e mezzo è possibile caricare i documenti di identità nell’applicazione IO sul proprio smartphone, e usare le versioni digitali al posto dei documenti fisici. La novità era stata introdotta a dicembre del 2024: riguardava patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Era un modo per semplificare l’uso dei documenti e raccoglierli tutti in un unico spazio digitale, con tutti i vantaggi conseguenti, anche di sicurezza. Ma in Alto-Adige caricare questi documenti non è così facile. L’app IO non riconosce infatti i nomi e i cognomi con vocali con due puntini (come ä, ö, ü), che sono un segno grafico piuttosto frequente in tedesco, una delle lingue principali della provincia autonoma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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