Sabato dedicato allo shopping per la Festa della Mamma, con proposte che spaziano tra gioielli simbolici, pigiami coordinati mamma e figlio e accessori alla moda. Le idee sono pensate per celebrare i legami familiari attraverso regali pratici e di stile. La selezione include anche capi e complementi che combinano funzionalità e tendenza, ideali per un dono speciale in questa occasione.

Gioielli che parlano di momenti condivisi e di legami indissolubili, pigiami abbinati mamma-figlio e accessori cool. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo questo weekend, da regalare alla mamma o da inoltrare (se la mamma siete voi) +++dropcap La Festa della mamma non ha data fissa, ma si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio. Quest'anno, quindi, domenica 10 maggio. Questa scelta, adottata in Italia e in molti altri paesi, deriva dalla consuetudine americana, istituita dal presidente Wilson nel 1914, di dedicare una domenica festiva alle madri, garantendo che la ricorrenza cada sempre in un giorno non lavorativo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: le idee fashion per la Festa della Mamma

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Panoramica sull’argomento

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