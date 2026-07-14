Il 19enne attaccante ha trascorso il suo compleanno tra allenamenti e conferenze stampa, senza dedicarsi ai festeggiamenti. Alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026, ha dichiarato di non sentire pressione e di essere concentrato sulla partita contro la Francia. La sua presenza nel ritiro si è concentrata sulla preparazione alla sfida, senza lasciarsi influenzare dal momento speciale del suo compleanno.

Nel giorno del suo 19° compleanno, alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026, Lamine Yamal ha presentato la sfida contro la Francia. Lamine Yamal ha vissuto il suo 19° compleanno in modo tutt’altro che ordinario: allenamento, conferenza stampa e testa già alla semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia. Due anni fa aveva spento 17 candeline alla vigilia della finale dell’ Europeo, poi vinto dalla Roja. Ora si prepara a un’altra notte decisiva, con la possibilità di conquistare una finale mondiale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Dopo la conferenza, il talento del Barcellona ha salutato la mamma e si è concesso una visita dal barbiere insieme al fratellino Keyne, prima di tornare a concentrarsi sulla partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lamine Yamal sfida la Francia: «Nessuna pressione, sono venuto qui per questo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamine Yamal DESTROZA a Francia con una frase que nadie esperaba

Notizie e thread social correlati

Lamine Yamal lancia la sfida: "La Spagna vincerà i Mondiali, neanche la Francia ci è superiore"L'attaccante della nazionale spagnola ha dichiarato di sentirsi in ottima forma e ha affermato che la squadra vincerà i Mondiali, sostenendo che la...

Yamal sfida la Francia: "Pressione? No, è solo calcio. Nella vita c'è di peggio"Il 19enne Yamal, nel giorno del suo compleanno, ha partecipato a una conferenza stampa per la semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia.

Temi più discussi: Yamal sfida la Francia: Pressione? No, è solo calcio. Nella vita c'è di peggio; Portogallo contro Spagna: la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, 22 anni di distanza in 90 minuti. Cr7 avvisa: Ultimo Mondiale; Yamal avverte la Francia: Non abbiamo paura; CR7 o Lamine Yamal. Il derby iberico darà il verdetto.

Rodri carica la Spagna, 'con il miglior Yamal possiamo battere Francia' ift.tt/fpayGrA Rodri carica la Roja, Lamine festeggia 19 anni e sfida il rivale del Real Mbappè x.com

Yamal Challenges France: Pressure? No, it's just football. There are worse things in lifeThe Barça star celebrated his 19th birthday at the training camp on the eve of the match against France: I expect a hard-fought, good, and balanced semi-final. ... gazzetta.it

Yamal sfida la Francia: Pressione? No, è solo calcio. Nella vita c'è di peggioLa stella del Barça ha festeggiato i 19 anni in ritiro alla vigilia del match contro la Francia: Mi aspetto una semifinale combattuta, bella, e equilibrata ... gazzetta.it