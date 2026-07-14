Lamine Yamal sfida la Francia | Nessuna pressione sono venuto qui per questo

Da calcionews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19enne attaccante ha trascorso il suo compleanno tra allenamenti e conferenze stampa, senza dedicarsi ai festeggiamenti. Alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026, ha dichiarato di non sentire pressione e di essere concentrato sulla partita contro la Francia. La sua presenza nel ritiro si è concentrata sulla preparazione alla sfida, senza lasciarsi influenzare dal momento speciale del suo compleanno.

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Nel giorno del suo 19° compleanno, alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026, Lamine Yamal ha presentato la sfida contro la Francia. Lamine Yamal ha vissuto il suo 19° compleanno in modo tutt’altro che ordinario: allenamento, conferenza stampa e testa già alla semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia. Due anni fa aveva spento 17 candeline alla vigilia della finale dell’ Europeo, poi vinto dalla Roja. Ora si prepara a un’altra notte decisiva, con la possibilità di conquistare una finale mondiale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Dopo la conferenza, il talento del Barcellona ha salutato la mamma e si è concesso una visita dal barbiere insieme al fratellino Keyne, prima di tornare a concentrarsi sulla partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Lamine Yamal DESTROZA a Francia con una frase que nadie esperaba

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