Uno degli indagati per l’agguato esplosivo contro Sigfrido Ranucci ha dichiarato di essere tornato a casa in treno, invece di usare l’auto, commentando soddisfatto il risparmio ottenuto. La stessa persona ha riferito di aver noleggiato una Fiat 500, definendola “a prezzi di saldo”, e di aver utilizzato ordigni d’epoca durante l’attacco. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sugli altri coinvolti.

ROMA - «Il ritorno non me ne sono tornato con la macchina. Me ne sono tornato con il treno», confida uno degli indagati per l’agguato esplosivo nei confronti di Sigfrido Ranucci, parlando, soddisfatto, del suo rientro al risparmio in seguito al blitz. Si tagliò sulla benzina, confida insomma uno del gruppo. È dunque la storia di un attentato a prezzi di saldo, dove i protagonisti paiono economizzare sul budget, oculati e pignoli. Non fosse un dettaglio su cui ragionare ci sarebbe da sorridere o quasi. Spaventare Ranucci costò poco oltre i 5 mila euro, e certamente ben sotto i 10 mila, dicono, ora, gli investigatori. Un esborso suppergiù popolare, una bomba a cifre «convenienti». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - L’agguato a Ranucci «a prezzi di saldo»: la Cinquecento a noleggio, gli ordigni d’antan e il rientro in treno

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