L’acquedotto è da rifare Paga la viabilità

A partire da lunedì 20 luglio, i lavori di rifacimento dell’acquedotto riprenderanno nel centro storico di Merate, tra via Trento e viale Carlo Cornaggia. Il cantiere interesserà il tratto che collega la zona sud con quella a nord della città, dove si sono appena conclusi altri interventi. La ripresa dei lavori comporterà nuovamente interruzioni e disagi alla viabilità locale, già compromessa dai lavori precedenti. L’intervento si protrarrà per un periodo non specificato.

Un cantiere infinito nel centro storico di Merate. A partire da lunedì prossimi, il 20 luglio, si scaverà di nuovo tra via Trento e viale Carlo Cornaggia, il principale asse di collegamento tra la zona sud della città e la parte a nord, dove si sono appena conclusi altri lavori che hanno creato parecchi disagi a automobilisti e residenti. È già la terza volta in un paio d’anni che nella stessa area vengono effettuati scavi per i sottoservizi. Questa volta a entrare in azione saranno i tecnici di Lario Reti Holding, la Spa provinciale del servizio idrico. Dovranno sostituire le condutture dell’acqua, prima che cedano: ci si è accorti della necessità di cambiarla durante i precedenti interventi sulla rete di distribuzione del metano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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