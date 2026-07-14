La vendita di uno degli scheletri di T-Rex più completi mai trovati

Martedì a New York si terrà un’asta per uno scheletro di T-Rex tra i più grandi e completi mai trovati. La vendita riguarda un esemplare che potrebbe raggiungere decine di milioni di dollari. La comunità scientifica ha espresso molte contestazioni sulla vendita. La società d’aste Sotheby’s ha annunciato che lo scheletro sarà esposto prima dell’asta.

Sarà messo all'asta martedì a New York per decine di milioni di dollari, tra molte contestazioni della comunità scientifica Martedì la società d’aste Sotheby’s metterà all’asta a New York uno degli scheletri di Tyrannosaurus rex (T-Rex) più grandi e completi mai scoperti. “Gus”, come è stato soprannominato, risale a circa 67 milioni di anni fa e potrebbe essere venduto per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Come accade spesso in questi casi, la vendita di un reperto del genere a un privato è stata fortemente contestata dalla comunità scientifica, che ritiene che dovrebbe restare a disposizione della ricerca. I resti di Gus furono scoperti nel 2021 in un ranch della contea di Harding, nella parte nordoccidentale del South Dakota, una delle aree più importanti al mondo per il ritrovamento di fossili di dinosauri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Why 'Gus' Is One Of The Most Complete T. Rex Skeletons Ever Found | Lifestyle News

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Uno scheletro di Tyrannosaurus rex lungo quasi 11 metri, soprannominato Gus, sarà messo all'asta da Sotheby's a New York con una stima pre-vendita tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Lo scheletro, risalente al Cretaceo superiore, circa 67 milioni di anni fa, è x.com

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