Firenze, 14 luglio 2026 – Martedì 14 luglio la Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino ospiterà per prima " La Traviata " di Giuseppe Verdi, prodotta da Omega, in un allestimento realizzato nell'anno in cui ricorrono i 125 anni dalla morte del compositore e i 150 anni dalla scomparsa del librettista Francesco Maria Piave. Grazie alla famiglia Olmo, e ora al Gruppo Melià, che dal loro acquisto della splendida villa, hanno fatto sì che la location non fosse solo finalizzata al marketing, ma anche a diffondere la cultura di questo splendido Patrimonio Unesco. L’opera ha due cast di solisti completamente diversi nelle tre location ma molti i comprimari insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Traviata fa tris: in scena a Artimino, Pietrasanta e Castiglioncello

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