La Traviata ad Artimino Sotto le stelle l’opera di Giuseppe Verdi
Martedì 14 luglio alle 21, nel giardino e sulla scalinata di una villa medicea, si terrà una rappresentazione di “La Traviata”, opera di Giuseppe Verdi. L’evento si svolge all’aperto, sotto le stelle, e prevede l’illuminazione dell’area con le luci di scena. La performance musicale coinvolgerà un cast di artisti che interpreteranno l’opera lirica, con le note di Verdi che riempiranno l’ambiente. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà in condizioni di spazio aperto.
La lirica protagonista dell’estate ad Artimino. Martedì 14 luglio alle 21 il giardino e la scalinata della villa medicea si illumineranno con le luci de“La Traviata“ e nell’aria risuoneranno le note di Verdi. Sotto la direzione del maestro Alan Magnatta Freiles, l’opera verdiana curata dalla regia di Fabrizio Buricchi, riadattata da Silvia Pacini, prodotta da Omega (Orchestra musica europea gruppi associati), è interpretata dal soprano Roberta Ceccotti e dal tenore Alexander Jarl. Altri interpreti: Simon Svitok, Noema Erba, Dominika Zamara, Edoardo Ballerini, Sandro Degli Innocenti, Paolo Breda Bulgherini, Federico Masi, Marco Benvenuti, Folco Vinattieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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