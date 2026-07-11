La Traviata ad Artimino Sotto le stelle l’opera di Giuseppe Verdi

Notizia in breve

Martedì 14 luglio alle 21, nel giardino e sulla scalinata di una villa medicea, si terrà una rappresentazione di “La Traviata”, opera di Giuseppe Verdi. L’evento si svolge all’aperto, sotto le stelle, e prevede l’illuminazione dell’area con le luci di scena. La performance musicale coinvolgerà un cast di artisti che interpreteranno l’opera lirica, con le note di Verdi che riempiranno l’ambiente. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà in condizioni di spazio aperto.