La televisione italiana è la più vista in Europa

La televisione italiana registra una media di oltre tre ore e mezza di visione quotidiana, rimanendo la più seguita in Europa. La stabilità delle abitudini di visione si mantiene nel tempo, e il settore si integra efficacemente con piattaforme digitali e social.

ROMA (ITALPRESS) – La televisione italiana si conferma la più vista in Europa. Nel nostro Paese, il piccolo schermo mantiene una straordinaria stabilità nelle abitudini mediatiche dei telespettatori, attestandosi oltre alle 3 ore e mezza di visione giornaliera, e si dimostra capace di integrarsi perfettamente con l'universo digital e social. In particolare, gli italiani sono primi nella classifica europea per l'utilizzo della televisione come canale principale per gli show televisivi, per seguire i telegiornali e l'attualità (come confermato dal Global Media Intelligence Report). La televisione italiana si conferma la più vista anche per un fattore culturale legato alla visione di grandi show in prima serata e ai talk show politici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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