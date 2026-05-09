Negli ultimi mesi, i dati sugli ascolti televisivi mostrano un calo delle audience durante le ore serali. Le trasmissioni di prime time, tradizionalmente seguite da molti, hanno registrato numeri inferiori rispetto agli anni precedenti. Questa diminuzione ha portato a un'attenzione crescente sulla durata delle programmazioni e sulle preferenze degli spettatori. La tendenza sembra legata a cambiamenti nelle abitudini di visione, con alcune fasce che si sono allungate rispetto al passato.

La televisione italiana sta vivendo una cosa molto italiana: ha scoperto le cene lunghe e adesso non riesce più ad alzarsi da tavola come una volta. L’access prime time — quella fascia che una volta serviva semplicemente a traghettarti verso il programma importante della serata — è diventato il vero animale dominante del palinsesto. È il momento in cui ci si gioca tutto: ascolti, meme, share, umore nazionale, probabilmente anche il PIL. E il simbolo perfetto di questa mutazione è Affari Tuoi, che ormai non è più un quiz ma un’esperienza antropologica collettiva. Il Paese dei pacchi e delle ruote che girano. Diciamolo: i pacchi hanno preso possesso del Paese.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’access prime time si è mangiato la televisione italiana

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