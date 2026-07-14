Dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, alcuni esponenti del campo largo avevano accusato la destra di aver orchestrato l’attacco. Ora, con il passare del tempo, non risultano scuse o chiarimenti da parte di chi aveva puntato il dito. Le dichiarazioni sono state fatte subito dopo l’evento, senza evidenza di prove, e non sono state successivamente corrette o ritirate.

È incredibile. A rileggere certe dichiarazioni di politici e simpatizzati del campo largo, poco dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, viene da chiedersi: perché non chiedono scusa? Può capitare di sbagliarsi, ma le dichiarazioni di Elly Schlein, Angelo Bonelli o Roberto Saviano non erano semplici messaggi di solidarietà al conduttore di Report, che si è trovato incenerite due auto, tra cui quella della figlia, davanti all’abitazione di Pomezia. No, erano messaggi politici contro il centrodestra e il governo. Come se non vedessero l’ora di tirare in ballo la Meloni per un brutto episodio che, dopo tutto quello che sta emergendo, appare tutt’altro che riconducibile alla «destra». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra accusò la destra per la bomba. Ma adesso si scorda di chiedere scusa

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