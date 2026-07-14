Una PMI italiana, SMA Road Safety, ha ottenuto un contratto per fornire sistemi di sicurezza stradale a Hong Kong. La società si è aggiudicata la gara in un mercato molto competitivo dominato da grandi multinazionali. L’accordo prevede la fornitura di tecnologie e servizi per migliorare la sicurezza sulle strade della città asiatica. L’operazione segna un passo rilevante per l’azienda nel settore della sicurezza stradale, in un contesto di forte presenza di concorrenti internazionali.

Napoli, 14 luglio 2026 – Conquistare uno dei mercati più competitivi al mondo, dominato da grandi multinazionali internazionali, rappresenta un traguardo importante per una PMI italiana. Obiettivo raggiunto da SMA Road Safety, azienda campana specializzata nello sviluppo di dispositivi salvavita dedicati alla sicurezza stradale, che ha esportato l’innovazione tecnologica fino a Hong Kong, segnando un importante passo nella strategia di espansione verso l'Estremo Oriente. L'azienda è stata infatti scelta dall'Hong Kong Highway Department per un progetto strategico di messa in sicurezza della rete viaria nella regione dei New Territories East HK, un contesto urbano tra i più complessi al mondo per densità del traffico e vincoli infrastrutturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sicurezza stradale ad Hog Kong? La garantisce un’impresa italiana: la SMA Road Safety

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Sim Ann assures fair treatment in motorist and cyclist accident cases

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