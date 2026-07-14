Una nuova iniziativa si concentra sulla ricerca in chirurgia oncologica, con l’obiettivo di migliorare i risultati delle operazioni per tumori. La Fondazione Fico, costituita ad aprile, si impegna a sostenere studi e progetti nel campo. L’obiettivo dichiarato è di favorire progressi nelle tecniche chirurgiche e nelle cure, coinvolgendo anche i pazienti nel processo. La fondazione mira a rafforzare la collaborazione tra ricercatori e medici per ottenere risultati più efficaci.

Promuovere la ricerca per migliorare i risultati della chirurgia dei tumori. È questo l’obiettivo della Fondazione Fico, nata ad aprile per iniziativa di un gruppo di pazienti che ha deciso di impegnarsi per far conoscere e sostenere le applicazioni cliniche più innovative i della chirurgia di precisione, che per molti malati di tumore costituiscono una concreta possibilità di guarigione. La Fondazione italiana chirurgia oncologica ha sedi a Milano e Brescia: in pochissimo tempo ha conquistato oltre mille sostenitori e raccolto circa 100 mila euro. Fanno parte del comitato scientifico l’esperta in bioetica Cinzia Caporale, la filosofa del diritto Laura Palazzani, il primario di oncologia a Brescia Alfredo Berruti e il direttore scientifico del centro cardiologico Monzino Giulio Pompilio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La sfida della chirurgia oncologica: il sostegno che parte dai pazienti

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