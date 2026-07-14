“La vera misura del progresso non risiederà nel grado di sofisticazione delle tecnologie emergenti, ma nel fatto che esse siano o meno poste al servizio della persona umana e del bene comune”. É il cuore della dichiarazione che la Missione dell'Osservatore Permanente della Santa Sede ha pronunciato ieri, 13 luglio, presso la sede Onu di New York, durante un incontro del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dedicato al tema “Fare meglio: accelerare un'azione urgente e trasformativa per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030”. Potenzialità e pericoli dell’IA La delegazione vaticana, nel solco... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Santa Sede: l’IA è vero progresso solo se messa al servizio della dignità umana

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CEO Pretends Poor To Test Wifes Family, Treated Like A Servant, His Identity Makes All Regret

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