La Sampdoria vuole Camarda pronta l’offerta al Milan

La Sampdoria ha deciso di presentare un’offerta al Milan per acquistare Francesco Camarda, attaccante classe 2008. Il giocatore, rientrato in rossonero dopo il prestito al Lecce, ha già partecipato alle sedute di allenamento con la squadra durante il ritiro estivo. La società ligure intende formalizzare la proposta nei prossimi giorni. Camarda si è messo a disposizione del tecnico durante le sessioni di allenamento, senza aver ancora ufficializzato un trasferimento.

La Sampdoria è pronta a fare un’offerta al Milan per Francesco Camarda, attaccante tornato in rossonero dopo il prestito al Lecce con il classe 2008 che si è messo a disposizione di Amorim durante il ritiro. Francesco Camarda potrebbe restare almeno fino a gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it A decidere il destino del calciatore sarà in primis l’allenatore portoghese che dovrà decidere se puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione o meno. Bernardo Corradi, ex collaboratore di Allegri al Milan ed ora allenatore della Sampdoria, è pronto a puntare sul giovane centravanti per la prossima stagione con il Milan che potrebbe permettere al giocatore di trovare continuità in una squadra votata all’attacco in Serie B con l’opportunità di avere molte chance in attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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