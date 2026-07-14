La Roma ha il sì di Garnacho può arrivare in prestito

Alejandro Garnacho ha accettato l'offerta della Roma e potrebbe trasferirsi in prestito. La società giallorossa aveva individuato il giocatore come uno degli obiettivi per le fasce. Secondo Fabrizio Romano, Garnacho rappresenta una soluzione più economica rispetto ad altri candidati e la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito. La trattativa è in corso.

Alejandro Garnacho sembra che abbia detto sì alla Roma. A fornire questa notizia è stato Fabrizio Romano: “Garnacho, tra gli obiettivi giallorossi sulle fasce, costa meno ma soprattutto può arrivare in prestito. Quindi la trattativa è in corso. Roma e Chelsea stanno lavorando per Alejandro Garnacho. La Roma sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare l’operazione. Ve l’ho detto già nel weekend: la Roma ha il sì del calciatore. La Roma ha già trovato l’accordo con Garnacho sul contratto e il giocatore è pronto”. Il tweet del giornalista di calciomercato si conclude così: “Ed è questa la notizia, perché, quando in passato c’erano state altre possibilità italiane, Garnacho non voleva saperne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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La #Roma per #Garnacho ha proposto il prestito con diritto di riscatto secco, il #Chelsea ha aperto alla formula del prestito ma è fermo sull'obbligo a determinate condizioni agevoli. Le parti trattano, con i giallorossi forti del si del calciatore x.com

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