La Roma accelera per Diego Moreira | il giocatore ha detto sì

La Roma sta cercando di chiudere l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo, dopo che il giocatore ha dato il suo consenso. La trattativa si intensifica in vista di una possibile partenza di Angelino, con l’obiettivo di rafforzare la fascia laterale della squadra.

La Roma accelera per Diego Moreira. Visto la possibile partenza di Angelino, il club giallorosso avrebbe individuato nell’esterno dello Strasburgo il profilo giusto per rinforzare la fascia laterale. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se la trattativa riuscirà a decollare definitivamente. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, la Roma avrebbe già incassato il gradimento del giocatore, un passaggio fondamentale prima di avviare la trattativa con il club francese. Moreira ha aperto alla Roma. La società giallorossa si è mossa con decisione per anticipare la concorrenza. In programma ci sono nuovi contatti con l’entourage del calciatore per definire tutti gli aspetti dell’accordo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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