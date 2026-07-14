Il restauro dell’organo di Canevare è stato celebrato con un concerto, dopo un intervento iniziato alcuni anni fa. L’organo, risalente a circa 150 anni fa, è stato restaurato e ripristinato. La cerimonia si è svolta recentemente, coinvolgendo musicisti e pubblico locale. Il restauro ha riguardato parti storiche dell’organo, che ora torna a funzionare e a essere utilizzato in eventi musicali. La data di origine dell’organo risale al 23 settembre 1878.

Era il 23 settembre 1878, quasi 150 anni fa, quando il ’Molto Reverendo Don Teobaldo Corsini, Rettore di Canevare, Comune di Fanano, Circondario di Pavullo, Provincia di Modena’ – come è scritto nell’atto ufficiale, conservato nell’archivio parrocchiale – acquistava dalla ditta Nicomede Agati di Pistoia, fra le più rinomate del tempo, "un organo per la sua parrocchia, di piedi quattro reali con ottava distesa dal Do fino al Sol acuto, di numero cinquantasei tasti". Costo, lire 2.100. Nel contratto venivano definiti tempi precisi: l’organo avrebbe dovuto essere ’suonabile’ per il 1° luglio 1879. Uno strumento di assoluto valore: "Nella relazione stilata in occasione della visita pastorale del 1896 venne definito pregiatissimo", ricorda Riccardo Castagnetti, ricercatore e organista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rinascita dell’organo di Canevare. Un concerto celebra il restauro

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