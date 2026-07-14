La Regione Toscana ha inviato osservazioni al Comune di Pisa sul nuovo Piano operativo, chiedendo modifiche sostanziali e mettendo in discussione l’intero impianto urbanistico.

PISA – La Regione Toscana ha recapitato al Comune di Pisa le proprie osservazioni sul nuovo Piano operativo, mettendo in discussione l’intero impianto urbanistico promosso dall’amministrazione Conti. Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il documento inviato a Palazzo Gambacorti non si limita a rilievi formali, ma smonta punto per punto le scelte di pianificazione attuali, evidenziando incertezze su volumi edificabili, consumo di suolo e sostenibilità ambientale. Gli uffici regionali chiedono chiarezza immediata sulla capacità edificatoria reale, area per area e per ogni singola destinazione d’uso. La critica si concentra sul ricorso a indici generici, privi di schede specifiche per i singoli interventi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - La Regione Toscana boccia il Piano operativo di Pisa: richieste modifiche sostanziali

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