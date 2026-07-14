La Promessa anticipazioni 15 luglio | Curro e Maria rischiano tutto per salvare Angela
Il 15 luglio, nella soap “La Promessa”, Curro, Maria e Samuel entrano in una grotta alla ricerca di Angela, contro il volere di Cristóbal. Nel frattempo, Toño confessa a Enora di aver finto di perdonare Simona.
Curro, Maria e Samuel si avventurano nella grotta dove potrebbe essere nascosta Angela, sfidando gli ordini di Cristóbal. Intanto Toño rivela a Enora di aver finto di perdonare Simona. La tensione raggiunge livelli altissimi a La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4. Nella puntata in onda mercoledì 15 luglio, Curro decide di non fermarsi davanti ai divieti e, insieme a Maria e Samuel, si lancia in una pericolosa ricerca di Angela. Nel frattempo, Toño sceglie di confessare tutta la verità a Enora, ma le sue parole avranno conseguenze inaspettate. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro continua a cercare Angela senza risultati, mentre Manuel sorvola la zona con il suo aereo nella speranza di individuare qualche traccia della ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La Promessa - Anticipazioni 4 Luglio 2026 - CURRO SI VENDICA e LORENZO VIENE PORTATO VIA
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