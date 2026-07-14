la popolazione europea ha raggiunto il picco 50 milioni di abitanti in meno nel 2100 le previsioni choc di bruxelles

Secondo il terzo Rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione europea, la popolazione europea si ridurrà di circa 50 milioni di abitanti entro il 2100. L’età media continuerà ad aumentare, mentre il numero complessivo di persone diminuirà. Il rapporto è stato redatto dal Centro comune di ricerca e fornisce una previsione sulla dinamica demografica del continente.

In Europa, l'età media contiuerà ad aumentare, mentre la popolazione inizierà a diminuire. E' questo il dato che emerge dal terzo Rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato oggi dalla Commissione europea e redatto dal Centro comune di ricerca. Un documento che mette in evidenza come la popolazione del vecchio continente abbia ormai raggiunto il picco e sia ora destinata a diminuire nei prossimi decenni. Un "lento declino", che inizierà ufficilalmente nel 2029, quando la popolazione dell'Ue raggiungerà la vetta di 453,3 milioni di abitanti. I dati Secondo le stime, infatti, gli abitanti dell'Unione, passeranno dagli attuali 450,6 milioni a circa 445 milioni nel 2050, fino a scendere a 398,8 milioni entro il 2100. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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