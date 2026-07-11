Popolazione europea in crescita nel 2026 con 452 milioni di abitanti | l’Italia perde oltre 1,4 milioni di residenti dal 2014

A inizio 2026, la popolazione europea ha raggiunto 452 milioni di abitanti, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo, l’Italia ha perso oltre 1,4 milioni di residenti dal 2014. La crescita complessiva dell’Unione Europea si è attestata a circa 706.000 persone rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati rilevati dagli ultimi registri demografici ufficiali.

L’Europa torna a crescere, l’Italia invece no. È questo il dato più evidente che emerge dagli ultimi registri demografici: mentre la popolazione dell’Unione Europea ha toccato quota 452 milioni all’inizio del 2026 (con un balzo in avanti di 706.000 unità rispetto all’anno precedente), la nostra penisola continua inesorabilmente a svuotarsi. Il saldo naturale europeo resta negativo, essendoci più decessi che nascite; eppure, l’arrivo di nuovi residenti da altri Paesi ha permesso al continente di segnare il quinto anno consecutivo di espansione. Guardando dentro i confini nazionali, la situazione cambia radicalmente. L’Italia rimane il terzo Paese più popoloso dell’Unione, rappresentando il 13,0% del totale; tuttavia, i numeri raccontano un declino che sembra non volersi fermare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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