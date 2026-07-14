La più antica distilleria d’Italia racconta il futuro partendo dal tempo

Notizia in breve

La distilleria con oltre 200 anni di storia ha annunciato un investimento per rinnovare gli impianti e ampliare la produzione. La decisione arriva dopo aver analizzato le esigenze di mercato e le opportunità di crescita. La società ha comunicato che i lavori di ristrutturazione inizieranno a breve e coinvolgeranno diverse aree dell’azienda. Nessuna data precisa è stata fornita, ma l’obiettivo è aggiornare le strutture mantenendo le tecniche tradizionali di produzione.