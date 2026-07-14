La più antica distilleria d’Italia racconta il futuro partendo dal tempo
La distilleria con oltre 200 anni di storia ha annunciato un investimento per rinnovare gli impianti e ampliare la produzione. La decisione arriva dopo aver analizzato le esigenze di mercato e le opportunità di crescita. La società ha comunicato che i lavori di ristrutturazione inizieranno a breve e coinvolgeranno diverse aree dell’azienda. Nessuna data precisa è stata fornita, ma l’obiettivo è aggiornare le strutture mantenendo le tecniche tradizionali di produzione.
La storia di una distilleria che ha più di due secoli rischia spesso di trasformarsi in un esercizio di nostalgia. Nardini, invece, sceglie una strada diversa e con le due novità presentate quest’anno, Hylde e Riserva XX Secolo, non celebra semplicemente il passato, ma mostra come un patrimonio costruito in oltre 240 anni possa ancora diventare uno strumento per interpretare il presente. Il punto di partenza resta quello del 1779, quando Bortolo Nardini ebbe un’intuizione destinata a cambiare il mondo della grappa. Anziché spostarsi con un alambicco mobile da una cascina all’altra, aprì una distilleria stabile all’ingresso del Ponte Vecchio di Bassano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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