Qualche giorno fa, il professore Mario Caligiuri – illustre accademico con il quale intrattengo un prezioso scambio intellettuale (almeno per quanto mi riguarda) su argomenti di comune interesse, quali l’Intelligence e la guerra cognitiva – mi ha inviato il suo saggio L’algoritmo educativo e i suoi nemici. “Strategie pedagogiche per orientarsi nella metamorfosi del mondo”, pubblicato sul n. 12026 della rivista scientifica “Studi sulla Formazione”. L’argomento principe del saggio è, sostanzialmente, la proposta di sviluppare un’intelligenza artificiale (IA) che abbia una funzione formativo-pedagogica vantaggiosa per gli esseri umani, se non... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La necessità di un’etica formativa negli applicativi dell’IA. Riflessioni sul saggio di Caligiuri

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