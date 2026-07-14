Il portiere argentino non si trasferirà alla Juventus. Il direttore sportivo dell’Aston Villa ha confermato che il giocatore rimarrà nel club inglese, rifiutando eventuali offerte. La trattativa tra le due società si è conclusa senza accordo. La richiesta economica e le condizioni contrattuali sono state decisive. La Juventus aveva mostrato interesse, ma alla fine il giocatore ha scelto di restare. La società inglese ha comunicato ufficialmente la permanenza del portiere.

Si sa, il calcio è bugia e i direttori sportivi e gli addetti ai lavori devono avere, oltre a spiccate competenze, anche un’attitudine pokeristica non indifferente. Quindi le dichiarazioni del ds dell’Aston Villa sul Dibu Martinez potrebbero inserirsi in quest’ottica. Oppure no, chi può saperlo. La Juve e Carnevali, comunque, devono stare attenti. I dettagli. Le parole del ds su Martinez. Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione” Come interpretare queste parole?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve ha perso anche il Dibu Martinez? Il ds dell’Aston Villa: “Resta con noi”

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Mercato JuveClamorosa Svolta Dibu Martinez! Nome Top per lAttacco

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