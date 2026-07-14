Una nave chiamata Aurora 2, gestita dall’organizzazione tedesca Sea-Watch, sta per essere operativa questa estate. La sua missione è imbarcare migranti e condurli in Italia, cercando di impedire i trasferimenti verso l’Albania. La nave si prepara a navigare in un contesto di tensioni legate all’accoglienza e ai flussi migratori, con obiettivi espliciti di sfida alle politiche di trasferimento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle operazioni imminenti.

Una nuova nave, Aurora 2, dei talebani dell’accoglienza tedeschi di Sea-Watch, è pronta per questa estate di fuoco con l’obiettivo di portare più migranti possibili in Italia e ostacolare i trasferimenti in Albania. «Dal primo luglio è diventato operativo il nuovo regolamento Ue su migrazione e asilo. Teoricamente la Marina potrebbe ricominciare a trasferire i migranti intercettati da Guardia costiera e Fiamme gialle verso i centri nel paese delle Aquile», spiega una fonte di Panorama in prima linea sul mare. «Così le Ong si stanno già organizzando per mettere i bastoni fra le ruote mandando avanti unità piccole, ma veloci, come Aurora 2, che si avvicinerà sempre più alle coste libiche chiedendo poi un porto di sbarco in Italia per evitare intercettazioni e trasferimenti in Albania». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerriglia anti-Albania delle Ong: arriva la nuova nave per sfidare il governo

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