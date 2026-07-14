MASSA – A quarant’anni dalla scomparsa di Henry Moore, la grande scultura internazionale del secondo Novecento trova casa a Massa. Dal 31 luglio al 7 ottobre, lo storico Museo Gigi Guadagnucci di Villa Rinchiostra ospiterà la mostra Astratto Organico, un progetto espositivo di assoluto rilievo che intende esplorare il profondo rapporto tra natura e astrazione nella ricerca plastica del secolo scorso. L’esposizione, curata da Mirco Taddeucci con i testi critici di Kevin McManus, riunisce un corpus di 34 opere, tra cui spiccano quattro capolavori del tutto inediti. Il percorso espositivo propone un dialogo serrato tra le creazioni di sei giganti della scultura: oltre allo stesso Henry Moore, saranno presenti i lavori di Agustín Cárdenas, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostkowska. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La grande scultura internazionale del secondo Novecento trova casa al Museo Guadagnucci di Massa

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