Il New York Times ha pubblicato un necrologio dedicato a Garrincha, calciatore brasiliano, 43 anni dopo la sua morte. La pubblicazione fa parte della serie “Overlooked”, che si occupa di personaggi dimenticati o trascurati. Garrincha era noto per le sue prestazioni nel calcio, ma la sua morte non era stata inizialmente segnalata dal quotidiano. La notizia è stata pubblicata recentemente, riscoprendo la figura del calciatore.

Ci sono morti che i giornali dimenticano di raccontare al momento giusto. Quella di Garrincha, per il New York Times, è una di queste: quarantatré anni dopo, il quotidiano gli ha dedicato un necrologio nella serie “Overlooked “, quella con cui rimedia alle biografie mai pubblicate per personaggi che le avrebbero meritate. E la tempistica non è casuale: la riscoperta arriva mentre il calcio si prende di nuovo gli Stati Uniti. L’uomo dal corpo “sbagliato” che vinse due Mondiali. Manuel Francisco dos Santos era nato, raccontano, con un corpo che sembrava sbagliato per il calcio: una gamba arcuata in fuori, l’altra più lunga e piegata all’indietro, per una malformazione congenita o forse una poliomielite infantile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “La Gioia del Popolo” tornata di moda: il New York Times riscopre Garrincha, con un necrologio arrivato 43 anni dopo

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