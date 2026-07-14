La Francia ha annunciato l'invio di 16 jet Rafale a Kiev, insieme a nuovi sistemi di difesa e licenze per i missili. La decisione rappresenta uno dei principali impegni militari dall'inizio del conflitto in Ucraina.

La Francia compie uno dei passi più significativi dall’inizio della guerra in Ucraina. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo accordo strategico con Kiev che prevede la consegna di 16 caccia Rafale, l’autorizzazione alla produzione su licenza di missili e bombe di fabbricazione francese direttamente in Ucraina e la fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea. Si tratta di una svolta nella cooperazione militare tra i due Paesi, destinata a rafforzare le capacità difensive ucraine nel medio e lungo periodo. L’intesa è stata formalizzata al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, dove Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una nuova roadmap sulla cooperazione nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Francia rilancia il sostegno a Kiev: 16 Rafale, nuovi sistemi di difesa e licenze per i missili

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