La foto di Emanuel Lo per i suoi 47 anni conquista Giorgia | il suo commento vale più di una dedica d’amore

Giorgia ha commentato con affetto una foto di Emanuel Lo pubblicata per i suoi 47 anni. La cantante ha scritto poche parole, ma il suo messaggio ha attirato l'attenzione più di molte dediche d’amore. La coppia, insieme da oltre vent’anni, continua a condividere momenti di intimità e spontaneità sui social, sorprendendo i fan con gesti semplici ma significativi.

Ci sono coppie che, con il passare degli anni, smettono di stupire e poi ci sono Giorgia ed Emanuel Lo, che dopo oltre vent’anni insieme riescono ancora a regalare ai fan piccoli momenti di tenerezza e ironia. È successo anche questa volta: è bastata una foto pubblicata dal ballerino per il suo compleanno e un commento spontaneo della cantante per conquistare migliaia di persone sui social, dimostrando che tra loro la complicità è più viva che mai. L’11 luglio Emanuel Lo ha festeggiato il suo 47° compleanno e, per l’occasione, il ballerino e coreografo – oggi tra i professori di Amici – ha pubblicato su Instagram uno scatto decisamente fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Emanuel Lo canta la canzone che la sua compagnia Giorgia le ha dedicato. Ma quanto sono belli

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