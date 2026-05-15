Durante una trasmissione televisiva, Emanuel Lo ha dedicato un messaggio d’amore a Giorgia Giacobetti, lasciando sorpresi i presenti e il pubblico a casa. La frase, pronunciata in diretta, ha suscitato emozioni tra gli spettatori. Giorgia Giacobetti non si aspettava questa dedica e ha mostrato entusiasmo nel riceverla. Il momento è stato condiviso sui social, dove molti utenti hanno commentato con entusiasmo, creando un dibattito tra i fan sulla relazione tra i due.

Un messaggio d’amore inaspettato ha scaldato il cuore dei fan della coppia formata da Emanuel Lo e Giorgia Giacobetti. Il coreografo e ballerino, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha voluto dedicare parole cariche di affetto e ammirazione alla sua compagna, regalando al pubblico uno scorcio autentico della loro relazione. Le parole di Emanuel non lasciano spazio a interpretazioni: “ Mi fai impazzire con la tua voce, non mi abituo mai “. Una dichiarazione che celebra non solo il legame sentimentale, ma anche l’aspetto professionale della partner. Giorgia Giacobetti è infatti una cantante di talento, e la sua voce rappresenta evidentemente uno degli elementi che continuano ad affascinare Emanuel, anche dopo tempo trascorso insieme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giorgia non se l’aspettava: la dedica di Emanuel Lo in tv emoziona il pubblico

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