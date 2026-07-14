Il regista ha alimentato i sospetti riguardo a un possibile collegamento tra il film La fine di Oak Street e la saga di Cloverfield. La teoria circola da quando è stato annunciato il film, alimentando speculazioni tra i fan. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme che colleghino i due universi narrativi. Le dichiarazioni del regista hanno contribuito a mantenere vivo il mistero e a suscitare interesse sulla possibile connessione.

Da quando è stato annunciato, La fine di Oak Street è finito al centro di una curiosa teoria: quella che lo vorrebbe segretamente collegato alla saga di Cloverfield. Finora non è mai arrivata una conferma ufficiale, ma una nuova intervista al regista David Robert Mitchell ha aggiunto altri indizi. Le nuove dichiarazioni di David Robert Mitchell riaccendono le teorie dei fan su La fine di Oak Street. Il regista evita di confermare un collegamento con l'universo di Cloverfield, ma le sue parole e alcuni dettagli del progetto continuano ad alimentare le speculazioni. David Robert Mitchell lascia aperta ogni possibilità Intervistato da SFX Magazine, Mitchell è stato interrogato direttamente sul presunto legame tra La fine di Oak Street e il franchise prodotto da J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La fine di Oak Street è collegato a Cloverfield? Il regista alimenta i dubbi sul colpo di scena

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