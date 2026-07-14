La festa da oggi a venerdì con messe e rosari

Da oggi a venerdì si svolgono messe e rosari per la festa della Madonna del Carmine. Giovedì, nella chiesa di corso Mazzini, si terranno le celebrazioni religiose organizzate dal parroco dell’Unità pastorale del Centro storico, don Nino Nicotra. Il programma prevede diverse iniziative liturgiche, tra cui funzioni religiose e momenti di preghiera.

Giovedì luglio si celebra la festa della Madonna del Carmine nella chiesa di corso Mazzini dove il rettore, don Nino Nicotra, parroco dell’Unità pastorale del Centro storico, ha predisposto il programma delle iniziative liturgiche. Le celebrazioni sono cominciate già domenica con la messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza. Poi c’è stata la recita del rosario e dei vespri, e infine la preghiera della novena; quindi don Jean Baptiste Gamène, viceparroco dell’Unità pastorale del Centro storico, ha celebrato la messa. Oggi seconda ’anteprima’ della festa: alle 21 si svolgerà la visita guidata alla chiesa del Carmine a cura di Silvia D’Altri, con l’esecuzione di canti della spiritualità carmelitana proposti dal coro "Terra promessa" di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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