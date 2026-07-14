La Diga del Gleno torna ad accendersi per tre appuntamenti estivi
Nell’estate 2026, i resti della Diga del Gleno verranno nuovamente illuminati durante tre serate, il 17 luglio, 15 agosto e 12 settembre. L’evento, chiamato “Luce per ricordare”, prevede l’accensione delle luci sui ruderi situati nella Val di Scalve, tra le montagne. Quando cala il buio, l’illuminazione mette in evidenza la struttura ormai in rovina, creando un momento di riflessione visiva sulla storia del luogo.
Bergamo. Quando scende il buio sulla Val di Scalve, tra le montagne tornano a illuminarsi i resti della Diga del Gleno. Anche nell’estate 2026 riparte “Luce per ricordare”, l’iniziativa che accende i ruderi nelle serate del 17 luglio, 15 agosto e 12 settembre. Non è soltanto un gioco di luci. La diga resta uno dei luoghi più importanti della memoria bergamasca, legato alla tragedia del 1° dicembre 1923. Il crollo provocò un’enorme ondata d’acqua che travolse la valle e i centri più a valle, causando centinaia di vittime. Oggi ciò che rimane della struttura continua a raccontare quella storia. L’illuminazione permette di vedere il Gleno in una veste insolita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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