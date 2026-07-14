La Diga del Gleno torna ad accendersi per tre appuntamenti estivi

Bergamo. Quando scende il buio sulla Val di Scalve, tra le montagne tornano a illuminarsi i resti della Diga del Gleno. Anche nell’estate 2026 riparte “Luce per ricordare”, l’iniziativa che accende i ruderi nelle serate del 17 luglio, 15 agosto e 12 settembre. Non è soltanto un gioco di luci. La diga resta uno dei luoghi più importanti della memoria bergamasca, legato alla tragedia del 1° dicembre 1923. Il crollo provocò un’enorme ondata d’acqua che travolse la valle e i centri più a valle, causando centinaia di vittime. Oggi ciò che rimane della struttura continua a raccontare quella storia. L’illuminazione permette di vedere il Gleno in una veste insolita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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