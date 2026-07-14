La Circumvesuviana è il servizio EAV più usato ma anche quello che i passeggeri hanno giudicato peggio
L'indagine sugli utenti della Circumvesuviana rivela che, sebbene sia il servizio EAV più frequentato, riceve valutazioni molto negative dai passeggeri. La maggior parte dei viaggiatori sono giovani e preferiscono acquistare i biglietti online, ma la soddisfazione complessiva rimane bassa. La qualità del servizio, secondo le opinioni raccolte, non soddisfa le aspettative e risulta insufficiente rispetto alla frequenza e alla puntualità.
L'indagine sugli utenti: passeggeri sempre più giovani e propensi ad acquistare ticket online ma sulla Circum il giudizio è fortemente negativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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