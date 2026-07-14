L'indagine sugli utenti della Circumvesuviana rivela che, sebbene sia il servizio EAV più frequentato, riceve valutazioni molto negative dai passeggeri. La maggior parte dei viaggiatori sono giovani e preferiscono acquistare i biglietti online, ma la soddisfazione complessiva rimane bassa. La qualità del servizio, secondo le opinioni raccolte, non soddisfa le aspettative e risulta insufficiente rispetto alla frequenza e alla puntualità.

L'indagine sugli utenti: passeggeri sempre più giovani e propensi ad acquistare ticket online ma sulla Circum il giudizio è fortemente negativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Circumvesuviana, i dipendenti di EAV hanno fatto causa 548 volte per usura psicofisica, e vincono quasi sempreI dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico hanno presentato 548 cause legali per usura psicofisica, con il 90% di esiti favorevoli.

Circumvesuviana, De Gregorio convoca il CdA ma Fico ha scelto: dopo 10 anni in Eav ci sarà l’amministratore unicoIl presidente uscente della Circumvesuviana ha convocato il Consiglio di Amministrazione, con due opzioni sul tavolo: lasciare dopo dieci anni di...

Temi più discussi: La Circumvesuviana è il servizio EAV più usato, ma anche quello che i passeggeri hanno giudicato peggio; Potenziamento linea cumana nei giorni 10, 11 e 12 luglio, in occasione del Pizza Village a Pozzuoli; Surriscaldamento anomalo. Bloccati tutti i treni della Circumvesuviana; Sicurezza, poliziotti (anche in borghese) sui vagoni della Circumvesuviana diretti a Sorrento.

La Circumvesuviana è il servizio EAV più usato, ma anche quello che i passeggeri hanno giudicato peggioL'indagine sugli utenti: passeggeri sempre più giovani e propensi ad acquistare ticket online ma sulla Circum il giudizio è fortemente negativo ... fanpage.it

A Napoli, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato che il primo nuovo treno della Circumvesuviana è finalmente pronto per entrare in servizio, durante un evento al Teatro Trianon Viviani. Continua la lettura : ift.tt/1l0wpvJ x.com

Circumvesuviana: stop di 90 minuti per surriscaldamento ai sistemi di sicurezzaOggi si è verificata un'interruzione della circolazione ferroviaria su tutte le tratte della Circumvesuviana, la rete gestita dall'Ente Autonomo Volturno (EAV). Il blocco del servizio è durato circa u ... it.blastingnews.com