Circumvesuviana i dipendenti di EAV hanno fatto causa 548 volte per usura psicofisica e vincono quasi sempre

I dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico hanno presentato 548 cause legali per usura psicofisica, con il 90% di esiti favorevoli. L’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in utile evidenzia un miglioramento dei risultati finanziari, ma si evidenziano criticità legate alle condizioni di lavoro e alle tensioni interne. La maggior parte delle cause riguarda il disagio e lo stress accumulato dai lavoratori, che spesso vincono i ricorsi contro l’azienda.

Eav, il bilancio d'esercizio 2025, l'ultimo di De Gregorio, chiude in utile. Ma dietro i numeri si addensano le criticità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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