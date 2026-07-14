Quattro atleti della società di nuoto, tutti nati tra il 2013 e il 2015, hanno conquistato i titoli toscani agli Esordienti A durante il Campionato Regionale Estivo. Le gare si sono svolte in una piscina di Arezzo il 14 luglio 2026, con i giovani nuotatori che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive categorie. La competizione ha visto una forte presenza di rappresentanti regionali, con numerosi record personali migliorati.

Arezzo, 14 luglio 2026 – . I giovani atleti della società aretina nati tra il 2013 e il 2015 sono scesi in vasca nel Campionato Regionale Estivo a Chianciano dove, accompagnati dal tecnico Mattia Esposito, hanno vissuto una positiva occasione di confronto con coetanei di tutte le province da cui sono emersi con un totale di quattordici medaglie: quattro ori, cinque argenti e cinque bronzi. I piazzamenti sul podio, uniti agli altri risultati individuali, sono valsi un ottimo quarto posto nella classifica generale tra quarantadue squadre toscane, andando così a confermare l’alto livello della preparazione vissuta al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Chimera Nuoto festeggia quattro titoli toscani con gli Esordienti A

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