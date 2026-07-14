La baby tee ha le proporzioni di una neonata e l’attitudine di una star

Da iodonna.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova tendenza moda riguarda le baby tee, magliette di piccole dimensioni che ricordano quelle indossate dai neonati. Dopo anni di capi oversize, si torna a preferire tagli più stretti e sagomati. La riscoperta di questo stile si lega alla nostalgia degli anni 2000 e alla volontà di esprimere più chiaramente la propria personalità attraverso capi più audaci e minimalisti. La moda si orienta così verso proporzioni più contenute, con un ritorno alle silhouette più compatte.

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D opo anni di magliette oversize e volumi rilassati, la moda torna a rimpicciolire le proporzioni. Merito della nostalgia Y2K, certo, ma anche della neonata voglia di esprimere la propria personalità attraverso il look. Merito di colori, grafiche e slogan capaci di dare una buona dose di carattere persino all’outfit più semplice. Il tutto racchiuso nella maglietta del momento, che risponde al nome di baby tee ed è già popolarissima tra le star. Come abbinare le infradito in città senza sembrare in spiaggia: i look delle celeb X Leggi anche › Dimenticate la t-shirt: adesso è la canotta bianca il nuovo lusso minimal Una piccola t-shirt per outfit decisamente adulti, dal lunghissimo passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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