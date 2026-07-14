La 3 Sere di Dalmine riaccende il velodromo | una grande festa per il ciclismo giovanile

La “3 Sere di Dalmine” si è svolta con circa cento atleti che hanno partecipato a gare di elevato livello tecnico e agonistico. La manifestazione si è tenuta sul velodromo, che si conferma una sede adatta per il ciclismo giovanile. Un pubblico numeroso ha assistito alle competizioni, che hanno segnato il ritorno dell’evento sulla pista.

La partecipazione di un centinaio di atleti, che hanno dato vita a una serie di gare di alto contenuto tecnico e agonistico, e la presenza di un pubblico numeroso hanno caratterizzato il ritorno della “3 Sere di Dalmine” sulla pista del Velodromo che si conferma impianto congeniale per il ciclismo giovanile. La 43ª edizione della manifestazione regionale si è rivelata inappuntabile sotto l’aspetto dell’organizzazione generale, curata dalla società Lince SSD con il supporto del Comitato regionale e provinciale della Federazione Ciclistica Italiana e del Comune di Dalmine. Un’eccellente vetrina per le categorie Esordienti e Allievi, che per... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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