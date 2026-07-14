L’Inter sta valutando se riportare in squadra Mateo Kovacic, con il nome che torna frequentemente nelle voci di mercato. La possibile operazione solleva opinioni contrastanti tra chi vede nel centrocampista un elemento di qualità e chi preoccupato dall’impatto economico. La decisione dipende anche da considerazioni sulla compatibilità con la rosa attuale e dagli aspetti finanziari. La questione resta aperta, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Tra nostalgia, qualità ed equilibrio economico: perché l’Inter deve riflettere bene sull’eventuale ritorno di Mateo Kovacic. Il nome di Mateo Kovacic è tornato a circolare con insistenza in orbita Inter. Al momento non si tratta di una trattativa, ma dell’ipotesi di mercato raccontata da Matteo Moretto, secondo cui il centrocampista croato sarebbe stato proposto ai nerazzurri. Tanto è bastato per riaccendere il dibattito tra i tifosi, divisi tra chi sogna il ritorno di un talento mai dimenticato e chi, invece, preferirebbe un investimento diverso. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La domanda, quindi, è semplice: Kovacic sarebbe davvero il profilo giusto per l’Inter di Cristian Chivu? La risposta, come spesso accade nel mercato, non è così scontata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Kovacic Inter, il ritorno avrebbe davvero senso? Tutti i pro e i contro di un’operazione che divide

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kovacic is too smooth with it

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mancini all’Inter, occasione o rischio? Pro e contro di un colpo che divide

Kim alla Juventus è un affare che conviene davvero a tutti: i tre motivi per cui l’operazione può davvero decollareLa Juventus sta negoziando con il Bayern Monaco per il trasferimento di un difensore.

Kovacic Inter, il ritorno avrebbe davvero senso? Tutti i pro e i contro di un’operazione che divideTra nostalgia, qualità ed equilibrio economico: perché l’Inter deve riflettere bene sull’eventuale ritorno di Mateo Kovacic Il nome di Mateo Kovacic è tornato a circolare con insistenza in orbita Inte ... msn.com

Inter, proposto nei giorni scorsi il ritorno di KovacicA volte ritornano. Spesso nel momento meno opportuno. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, negli ultimi giorni all'Inter sarebbe stato proposto il ... msn.com