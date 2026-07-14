Kolo Muani Juve Carnevali ha voluto mandare un messaggio chiaro al PSG

Da juventusnews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus continua a spingere per ingaggiare Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il PSG resta complicata a causa delle richieste elevate dei francesi. Carnevali ha inviato un messaggio diretto al club parigino, evidenziando la volontà di portare l’attaccante in Italia. Finora, non si è ancora sbloccata la trattativa, che rimane in fase di stallo. La società bianconera mantiene la fermezza nella trattativa, mentre il PSG valuta ancora le offerte ricevute.

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. Non si sblocca la trattativa per l’attaccante. La Juventus spinge per Randal Kolo Muani. La trattativa col PSG resta complessa a causa delle alte richieste dei francesi. Su YouTube,  Fabrizio Romano  ha fatto il punto, svelando la strategia dei bianconeri e le parole dell’ad Giovanni Carnevali: Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata « Passiamo alla Juventus perché torna a parlare Giovanni Carnevali e manda un messaggio sul tema Randal Kolo Muani. Una trattativa che è stata già lunga per quest’estate. L’anno scorso è stata estenuante fino alle ultime ore del mercato, oltre 3 mesi a trattare Juventus e Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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