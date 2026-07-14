Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno trascorso il 4 luglio insieme in una casa sul lago, accompagnati dai figli di lei. La coppia ha condiviso sui social alcuni selfie, mostrando un legame più stabile di quanto si pensasse. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le immagini confermano la loro presenza congiunta durante la giornata. La vacanza è durata alcune ore e si è svolta in un ambiente privato.

Chi pensava fosse soltanto un flirt deve ricredersi: Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono più uniti che mai, e hanno trascorso la festa del 4 luglio insieme in una casa su un lago, in compagnia dei figli di lei. L’estate al lago di Kim Kardashian e Lewis Hamilton. A documentare i momenti più teneri e divertenti è stata proprio la socialite e imprenditrice, che su Instagram ha condiviso una serie di foto con il pilota di Formula 1, gli amici e i quattro figli. In uno degli scatti Kim sorride accanto al suo compagno e alla figlia Chicago, 8 anni. Negli altri posa con gli altri figli, Psalm, 7 anni, Saint, 10 anni, e North, 13 anni. Tra le foto anche una che sembra ritrarre Kardashian e Hamilton in tenuta da corsa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton, vacanza in famiglia al lago: i teneri selfie

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Kim Kardashian Has Lewis Hamilton Over With Her Sisters

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