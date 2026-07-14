Juventus tira una brutta aria | che cosa trapela dalla Continassa

Alla Continassa si respira aria di preoccupazione mentre la nuova stagione di serie A si avvia con i primi test e dichiarazioni dei giocatori. Le trattative di mercato sono state rallentate dai costi elevati segnalati da alcuni dirigenti e dal rinvio causato dal Mondiale. I giocatori più esperti sono ancora in fase di preparazione, visto che gli acquisti sono arrivati con molta calma e qualche ritardo.

Inizia la stagione delle grandi di serie A con i test e le parole dei protagonisti, più vecchi che nuovi dal momento che le manovre di mercato sono piuttosto tardive, complici i prezzi folli segnalati da Marotta e Carnevali e il Mondiale che sposta tutto un po’ più in là. Gli allenatori si adattano, coccolando chi c’è. Lo fa Chivu che cita «il blocco storico di campioni» da cui l’Inter riparte con «il sogno di fare meglio in Champions League», lo fa Amorim che si fa riprendere a Milanello mentre dice ai suoi nuovi giocatori «vi difenderò, se avrete ragione». I presidenti o patron, che dir si voglia, di Inter e Milan inaugurano la stagione con le parole e la presenza fisica rispettivamente ad Appiano e Milanello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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