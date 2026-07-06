Durante una trasmissione in diretta, il conduttore ha commentato un episodio insolito, definendolo “una cosa mai vista”. Nel frattempo, il giorno prima di un importante vertice della Nato in Turchia, è stato riferito un nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier italiana. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli su cosa abbia esattamente coinvolto l’ex presidente.

Il nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni, che arriva alla vigilia dal vertice della Nato di Ankara, è senza ombra di dubbio la notizia del giorno. Non sorprende dunque che David Parenzo, a L'aria che tira su La7, abbia aperto la puntata di oggi, 6 luglio, parlando proprio di quell'episodio. " Una cosa incredibile, una cosa sostanzialmente mai vista ", ha detto il conduttore. Trump ha pubblicato su Truth Social un’immagine che ritrae la premier italiana in atteggiamento di "adorazione" davanti a lui, accompagnata dalla frase "Restraining order needed" ("È necessario un ordine restrittivo"). "Non possiamo più chiamarlo ormai un attacco a freddo - commenta ancora Parenzo -, ma sicuramente alla vigilia del vertice di Ankara è un attacco inaspettato, anche nella forma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Parenzo sbalordito in diretta: "Una cosa mai vista". Cosa è successo

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All'Aria che Tira cerco di spiegare a Parenzo che gli italiani non credono a certe narrazioni...

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