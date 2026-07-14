Juventus-Inter le sfide con Chelsea Palermo e Tutte gratis! Dove vederle in tv e streaming free orario e calendario

Da ilgiornaleditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha avviato il ritiro pre-stagionale in vista del prossimo campionato di Serie A, che partirà con una trasferta. Sono previste diverse amichevoli, tra cui incontri contro Inter, Chelsea e Palermo. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming e in televisione senza costi aggiuntivi. Il calendario delle sfide e gli orari sono stati comunicati, consentendo ai tifosi di seguire le partite gratuitamente.

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Juventus amichevoli 2026, dove vederle gratis in streaming e (smart) tv Juventus-Inter, le sfide con Chelsea, Palermo e. Tutte gratis! Dove vederle in tv e streaming free (orario e calendario) La Juventus ha iniziato il ritiro in vista del nuovo campionato (debutto in serie A in trasferta a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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