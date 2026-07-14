Juventus il nuovo difensore arriva grazie a Muharemovic | CM

La Juventus sta per ingaggiare un nuovo difensore, grazie a Muharemovic. Il club ha deciso di investire 20 milioni di euro, con Carnevali che prepara l’offerta finale. La società punta a rinforzare la linea difensiva e ha individuato tre priorità di mercato. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve. La scelta del calciatore sarà comunicata nelle prossime ore.

La Juve è alla ricerca anche di un nuovo difensore per Spalletti: Carnevali incassa 20 milioni e prepara l’offerta finale Ci sono tre priorità per la Juventus. Oltre al portiere e all’attaccante (col ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani che al momento restano gli obiettivi principali), Luciano Spalletti ha chiesto alla dirigenza anche un difensore di livello per rinforzare adeguatamente la retroguardia bianconera. Muharemovic verso la Premier (Ansa) – Calciomercato.it Da settimane le principali piste corrispondono ai profili di Lucumì e Muharemovic, con quest’ultimo che nei giorni scorsi sembrava vicino al ritorno sotto la Mole. La Juve si era avvicinata alla richieste del Sassuolo, ma l’irruzione dalla Premier League sta facendo saltare il banco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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