Juventus tra Lewandowski e Vlahovic | il nuovo bomber arriva grazie a Miretti | CM

Da calciomercato.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta preparando le mosse per il prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e assicurarsi un posto in Champions League. Tra le possibili novità, si parla di un nuovo attaccante che potrebbe arrivare grazie a una rete realizzata da un giovane centrocampista. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare l’attacco e mantenere alte le ambizioni stagionali.

Alla Juve si preannunciano grosse novità anche nel reparto offensivo in vista del mercato estivo La Juventus vuole blindare l’accesso in Champions League e intanto ha iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it L’accesso tra le prime quattro sarà fondamentale per avere un budget importante sul mercato e attirare i top player sotto la Mole. In casa bianconera ci sarà un massiccio restyling in ogni zona del campo e diverse novità ci saranno anche in attacco indipendentemente dal futuro di Vlahovic. Il destino del centravanti serbo rimane in bilico e sarà decisivo l’incontro a fine campionato tra le parti per delineare gli scenari sull’attuale numero nove di Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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