La Juventus sta preparando le mosse per il prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e assicurarsi un posto in Champions League. Tra le possibili novità, si parla di un nuovo attaccante che potrebbe arrivare grazie a una rete realizzata da un giovane centrocampista. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare l’attacco e mantenere alte le ambizioni stagionali.

Alla Juve si preannunciano grosse novità anche nel reparto offensivo in vista del mercato estivo La Juventus vuole blindare l’accesso in Champions League e intanto ha iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it L’accesso tra le prime quattro sarà fondamentale per avere un budget importante sul mercato e attirare i top player sotto la Mole. In casa bianconera ci sarà un massiccio restyling in ogni zona del campo e diverse novità ci saranno anche in attacco indipendentemente dal futuro di Vlahovic. Il destino del centravanti serbo rimane in bilico e sarà decisivo l’incontro a fine campionato tra le parti per delineare gli scenari sull’attuale numero nove di Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, tra Lewandowski e Vlahovic: il nuovo bomber arriva grazie a Miretti | CM

Notizie correlate

Juventus, Cambiaso in bilico: il sostituto arriva ‘grazie’ a Tudor | CMIl nazionale italiano potrebbe salutare Torino in estate: c’è un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera sul mercato La Juventus ha iniziato le...

Juventus, effetto Vlahovic: il bomber torna per blindare la ChampionsDopo tre mesi di stop e l'operazione all'adduttore, DV9 punta Udine: Spalletti ritrova il titolare il 14 marzo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitz; Juve, ribaltone in attacco: rispunta Lewandowski. Il piano per convincere il polacco; La sfida per Lewandowski arriva in Italia: l’agente incontra Juve e Milan; La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva.

Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagliTra i profili più accostati alla Juventus come nuovo centravanti per la prossima stagione c'è anche quello del veterano polacco Robert. tuttomercatoweb.com

Presto un nuovo contratto tra la Juventus e Lewandowski: gli aggiornamentiGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha spiegato che presto potrebbe esserci un contatto tra la Juventus e l'agente di Robert Lewandowski: Lewandowski confermato che ci sarà ... tuttojuve.com

Spalletti Coach del Mese! Il tecnico bianconero ha conquistato il premio “Philadelphia Coach of the Month” grazie ai risultati straordinari che hanno riportato la Juventus al quarto posto e rilanciato la corsa Champions League Il trofeo verrà conseg facebook

#Juventus, Vlahovic e Yildiz sono rientrati in gruppo x.com