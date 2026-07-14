Durante il primo giorno di ritiro, la rosa della Juventus si presenta con appena quattro titolari e dieci giocatori considerati esuberi. Il tecnico, che attende nuovi acquisti, osserva una squadra con molte riserve e pochi elementi di prima scelta. La sessione di allenamento si svolge sotto un clima teso, con i giocatori che si preparano a una fase di riorganizzazione.

di Mauro Munno agli ordini del tecnico che aspetta rinforzi. Più che un primo giorno di scuola, il raduno della Juventus alla Continassa somiglia a una severa “prova costume” estiva. Per la rosa bianconera è tempo di una drastica cura dimagrante: servono almeno dieci cessioni e la gestione di diversi profili in bilico. Al contempo, l’ad Giovanni Carnevali è al lavoro per rinfrescare il guardaroba, cercando tre o quattro titolari ideali per il gioco di Luciano Spalletti. La stagione 20262027 è ufficialmente partita con 29 calciatori divisi tra le visite mattutine al J Medical e la prima sgambata pomeridiana sul campo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata È stato un avvio inevitabilmente in sordina, accolto da appena una cinquantina di tifosi e condizionato dalle vacanze post-Mondiale di molti big. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, l’analisi sull’attuale rosa di Spalletti alla Continassa: 10 esuberi e solo 4 titolari

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La Juve di Spalletti 2026/27, tra occasioni e parametri zero | 2FRIENDS ft. @ColpoGobbo Ep. 32

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