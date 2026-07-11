La Juventus si radunerà lunedì con 22 giocatori, tra cui giovani e alcuni titolari. Solo cinque tra i presenti sono considerati titolari, mentre il resto sono giocatori di riserva o giovani aggregati. La squadra appare composta in modo parziale rispetto alle aspettative di una formazione completa. La presenza di pochi titolari tra i convocati evidenzia una fase di ristrutturazione o di preparazione in vista della stagione 2026-27.

Una squadra a metà. Un paradosso, se si pensa che nella Juve che si radunerà lunedì agli ordini di Luciano Spalletti per iniziare a preparare la stagione 2026-27, oltre ai giovani aggregati, ci saranno già ben 22 calciatori. Un gruppo nutrito, che sarebbe un'ottima notizia per il tecnico, se non fosse che molti di questi giocatori torneranno alla Continassa dopo un periodo passato altrove in prestito o dopo un'annata deludente. E così, l'ex ct si ritroverà con una rosa extralarge, ma con appena 5 potenziali titolari. Lunedì mattina varcheranno i cancelli del centro sportivo bianconero 3 portieri (Di Gregorio, Perin e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, dov'è finita la Juve? Domani il raduno, su 22 presenti solo 5 titolari

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Il DISCORSO di SPALLETTI ai giocatori della JUVE dopo il RINNOVO | DAZN

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